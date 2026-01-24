Уральца арестовали за взятку сотруднику больницы Каменска-Уральского

В Сухом Логу Свердловской области отправлен под стражу мужчина, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает прокуратура.
Постановление в отношении 31-летнего жителя Екатеринбурга вынес Сухоложский городской суд. По данным следствия, мужчина якобы получил от руководителя фирмы-поставщика медицинского оборудования не менее миллиона рублей и собирался передать их неустановленному сотруднику больницы Каменска-Уральского.
Под стражу фигурант отправлен до 20 марта. Отметим, ранее свердловский Минздрав объявил о кадровых перестановках в больнице Каменска-Уральского. Вместо Алексея Зубова её возглавил Евгений Юндин.