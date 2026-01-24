Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на западе республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: МВД по РК

В субботу в Черноморском районе Крыма близ села Красная Поляна рейсовый автобус с семью пассажирами выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Пострадали два человека, их госпитализировали с различными травмами.

«По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)», — говорится в сообщении.

Следователи установят обстоятельства травмирования пассажиров, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, а также качеству содержания автомобильной дороги дорожными службами.