Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму

В субботу в Черноморском районе Крыма близ села Красная Поляна рейсовый автобус с семью пассажирами выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Пострадали два человека, их госпитализировали с различными травмами.
«По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)», — говорится в сообщении.
Следователи установят обстоятельства травмирования пассажиров, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, а также качеству содержания автомобильной дороги дорожными службами.