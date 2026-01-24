На улице Композиторов подросток напал на девочку в лифте и попытался её придушить

Инцидент произошёл несколько дней назад в доме 20, корпус 1 на улице Композиторов. По словам женщины, её дочь возвращалась домой, когда в парадную за ней зашёл незнакомый мальчик. Они вместе поднялись на лифте, и когда девочка вышла на своём этаже, подросток последовал за ней, набросился, схватил за шею и за волосы, пытаясь придушить.