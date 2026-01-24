Белорус лишился прав на два года, врезавшись дважды в ограждение из-за страховки. Подробности и видео опубликованы в телеграм-канале УВД Могилевского облисполкома.
«В Горках водитель дважды наехал на ограждение ради страховки», — отметили в милиции.
В Горках 29-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля Voyah Free, по причине сложных погодных условий не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Он скрылся с места ДТП, однако позднее узнал, что, согласно правилам страхования при отсутствии справки из ГАИ ему возместят только часть ущерба.
Белорус вернулся и инсценировал ДТП, то есть он второй раз врезался в металлическое ограждение. Но в этом случае мужчина вызвал наряд ДПС. В отношении жителя Горок было составлено три административных протокола. Кроме того, его лишили прав на два года.
