Белорус лишился прав на два года, врезавшись дважды в ограждение из-за страховки

Белорус вернулся и инсценировал ДТП, то есть он второй раз врезался в металлическое ограждение. Но в этом случае мужчина вызвал наряд ДПС. В отношении жителя Горок было составлено три административных протокола. Кроме того, его лишили прав на два года.