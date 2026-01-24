Ричмонд
Карантин по бешенству ввели в селе Новорозино под Новосибирском

Ограничительные меры будут действовать по 23 марта.

Источник: Комсомольская правда

В селе Новорозино Купинского района Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства. Информацию опубликовали на сайте правительства региона.

Карантин установили на основании представления управления ветеринарии области. Эпизоотическим очагом болезни признали личное подсобное хозяйство в селе.

На территории этого хозяйства на время карантина запретили лечить больных животных, посещать территорию посторонним, а также ввозить или вывозить восприимчивых животных. Исключение сделали только для вакцинированных в последние 179 дней особей, которых можно вывозить на убой.

На всю территорию села также наложили ряд ограничений. Теперь там нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных. Запрещен и отлов диких животных для вывоза в зоопарки.