Карантин по бешенству ввели в селе Новорозино под Новосибирском

В селе Новорозино Купинского района Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства. Информацию опубликовали на сайте правительства региона.
Карантин установили на основании представления управления ветеринарии области. Эпизоотическим очагом болезни признали личное подсобное хозяйство в селе.
На территории этого хозяйства на время карантина запретили лечить больных животных, посещать территорию посторонним, а также ввозить или вывозить восприимчивых животных. Исключение сделали только для вакцинированных в последние 179 дней особей, которых можно вывозить на убой.
На всю территорию села также наложили ряд ограничений. Теперь там нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных. Запрещен и отлов диких животных для вывоза в зоопарки.