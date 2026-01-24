Мужчина умер за столиком в кафе в ТЦ «Арена» в Воронеже

Информацию о трагическом инциденте подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там пояснили, что мужчине было 55 лет. Он умер скоропостижно. Сигнал об этом полицейским поступил от сотрудников скорой помощи. Тело было отправлено на судмедэкспертизу. После этого станет известна точная причина смерти.