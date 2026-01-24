Мужчина умер за столиком в кафе в ТЦ «Арена» в Воронеже

В Воронеже в одном из кафе на первом этаже торгово-развлекательного центра «Арена» скончался посетитель. Трагедия случилась днем 24 января. Об этом рассказал читатель «Комсомольской правды».
— Мужчина зашел в кулинарию перекусить и внезапно скончался прямо сидя за столиком, — рассказал он.
Информацию о трагическом инциденте подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там пояснили, что мужчине было 55 лет. Он умер скоропостижно. Сигнал об этом полицейским поступил от сотрудников скорой помощи. Тело было отправлено на судмедэкспертизу. После этого станет известна точная причина смерти.
Как стало известно ранее, в этот же день «Арену» эвакуировали из-за сработанной пожарной сигнализации.