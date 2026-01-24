В Сочи на 90 суток закрыли ресторан в отеле, где заболели дети-регбисты

В начале января четверо детей, приехавших в Сочи на соревнования и проживавших в гостиничном комплексе, заболели норовирусом второго генотипа. За всеми детьми, находившимися в отеле, было установлено медицинское наблюдение. К счастью, госпитализация никому не потребовалась, и по завершении соревнований все дети благополучно вернулись домой.