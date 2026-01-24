В Сочи на 90 суток закрыли ресторан в отеле, где заболели дети-регбисты

Деятельность предприятия общественного питания в сочинском отеле в Лоо приостановлена на 90 суток. Такое решение принял суд по материалам управления Роспотребнадзора Краснодарского края. Причиной стали нарушения в организации питания, которые привели к заражению детей норовирусом.
В начале января четверо детей, приехавших в Сочи на соревнования и проживавших в гостиничном комплексе, заболели норовирусом второго генотипа. За всеми детьми, находившимися в отеле, было установлено медицинское наблюдение. К счастью, госпитализация никому не потребовалась, и по завершении соревнований все дети благополучно вернулись домой.
По результатам проверки Роспотребнадзор выявил нарушения в работе организации общественного питания. На основании этих данных ведомство обратилось в суд, который и принял решение о приостановке деятельности заведения на три месяца.