Уехавшую на машине 18-летнюю спортсменку из Воронежа нашли погибшей

18-летнюю Александру Л. из Воронежа нашли мёртвой в субботу, 24 января. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Местонахождение девушки было неизвестно с 22 января. В этот день Александра на своей машине возвращалась домой после занятий по самбо и исчезла.
В объектив камер видеонаблюдения иномарка в последний раз попала в районе микрорайона Придонской, затем след терялся. Вскоре добровольцы всё-таки смогли отыскать машину, но Александры внутри не было. Всю ночь, несмотря на мороз, поиски девушки продолжались, однако к утру найти её так и не удалось.
Обнаружить девушку смогли только днём. Волонтёры выразили соболезнования родным и близким погибшей.