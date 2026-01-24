Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уехавшую на машине 18-летнюю спортсменку из Воронежа нашли погибшей

Девушку нашли на вторые сутки после исчезновения.

Источник: Аргументы и факты

18-летнюю Александру Л. из Воронежа нашли мёртвой в субботу, 24 января. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение девушки было неизвестно с 22 января. В этот день Александра на своей машине возвращалась домой после занятий по самбо и исчезла.

В объектив камер видеонаблюдения иномарка в последний раз попала в районе микрорайона Придонской, затем след терялся. Вскоре добровольцы всё-таки смогли отыскать машину, но Александры внутри не было. Всю ночь, несмотря на мороз, поиски девушки продолжались, однако к утру найти её так и не удалось.

Обнаружить девушку смогли только днём. Волонтёры выразили соболезнования родным и близким погибшей.