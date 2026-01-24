КАМАЗ со снегом уронил фонарный столб на припаркованный автомобиль в Сертолово

В одном из дворов Сертолово в Ленобласти фонарный столб упал на автомобиль из-за столкновения с грузовиком, груженным снегом. Инцидент произошел на Центральной улице днем 24 января, когда «КАМАЗ» двигался задним ходом и случайно наехал на столб. Об этом стало известно из соцсетей. Падая, столб придавил припаркованную машину.
Жительница Сертолово случайно запечатлела момент падения на видео, когда пыталась заснять некачественную уборку снега во дворе своего дома, чтобы после обратиться в службы.
— Как работает техника, — комментирует автор видео. Именно в этот момент, грузовик случайно наезжает на столб, и тот с грохотом падает на припаркованный рядом зеленый автомобиль. — Вот так.
Как отреагировал владелец автомобиля, и что ждет неосторожного коммунальщика, пока неясно, однако, такой пример уборки надолго запомнится местным жителям.