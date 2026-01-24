КАМАЗ со снегом уронил фонарный столб на припаркованный автомобиль в Сертолово

В одном из дворов Сертолово в Ленобласти фонарный столб упал на автомобиль из-за столкновения с грузовиком, груженным снегом. Инцидент произошел на Центральной улице днем 24 января, когда «КАМАЗ» двигался задним ходом и случайно наехал на столб. Об этом стало известно из соцсетей. Падая, столб придавил припаркованную машину.