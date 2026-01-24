Ранение после стрельбы в Кишинёве: двоих задержали, подозреваемый скрылся на левом берегу Днестра

22 января во дворе многоквартирного дома на бульваре Дачия были произведены выстрелы, в результате которых был ранен человек.
Как сообщила полиция, 26-летний мужчина был ранен и доставлен в больницу. Личности подозреваемых были установлены. Двое из них были задержаны, но главный подозреваемый скрылся на левом берегу Днестра из-за преждевременного распространения информации в публичном пространстве, когда проводились оперативные действия по его поиску и задержанию.
Просим граждан и представителей СМИ публиковать информацию об инцидентах только после официального подтверждения правоохранительными органами, — обратилась пресс-служба полиции к гражданам. Ранее информация о стрельбе появилась в СМИ со ссылкой на заявление депутата Василе Костюка.