Ранение после стрельбы в Кишинёве: двоих задержали, подозреваемый скрылся на левом берегу Днестра

Во дворе многоквартирного дома на бульваре Дачия в Кишинёве произошла стрельба. В результате инцидента был ранен 26-летний мужчина, которого доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

22 января во дворе многоквартирного дома на бульваре Дачия были произведены выстрелы, в результате которых был ранен человек.

Как сообщила полиция, 26-летний мужчина был ранен и доставлен в больницу. Личности подозреваемых были установлены. Двое из них были задержаны, но главный подозреваемый скрылся на левом берегу Днестра из-за преждевременного распространения информации в публичном пространстве, когда проводились оперативные действия по его поиску и задержанию.

Просим граждан и представителей СМИ публиковать информацию об инцидентах только после официального подтверждения правоохранительными органами, — обратилась пресс-служба полиции к гражданам. Ранее информация о стрельбе появилась в СМИ со ссылкой на заявление депутата Василе Костюка.