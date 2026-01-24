Из-за костра во дворе житель Воронежа разбил машину соседа цепью

Реализуя его, он взял металлическую цепь и нанес 5−6 ударов по автомобилю соседа — Volkswagen Polo. В результате на машине остались многочисленные повреждения. Стоимость восстановительного ремонта эксперты оценили в 41 549 рублей. В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. Тем не менее, суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.