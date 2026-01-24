Из-за костра во дворе житель Воронежа разбил машину соседа цепью

Воронежский Центральный районный суд признал 46-летнего местного жителя виновным в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Поводом для преступления стал бытовой конфликт из-за сжигания мусора.
Как установило следствие, инцидент произошел 12 апреля 2025 года во дворе дома на улице Казакова. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел, как его сосед на придомовом участке жег сухую траву в бочке. Это спровоцировало у мужчины преступный умысел.
Реализуя его, он взял металлическую цепь и нанес 5−6 ударов по автомобилю соседа — Volkswagen Polo. В результате на машине остались многочисленные повреждения. Стоимость восстановительного ремонта эксперты оценили в 41 549 рублей. В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. Тем не менее, суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Судья назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы. Однако, учитывая характеристики и обстоятельства, наказание было признано условным с испытательным сроком на два года.