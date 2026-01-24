Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв баллона с газом на СТО в Краснодаре: пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона на СТО в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 24 января на территории станции техобслуживания (СТО) на улице Соколова в Краснодаре произошел взрыв газового баллона. Инцидент случился в двухэтажном административном здании автомастерской.

В результате взрыва обрушилась кровля здания на ориентировочной площади 100 квадратных метров. Пожара, к счастью, не последовало.

По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в результате происшествия пострадали четыре человека. Обстоятельства инцидента и степень тяжести травм уточняются. На месте работают оперативные службы.