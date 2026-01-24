Взрыв баллона с газом на СТО в Краснодаре: пострадали четыре человека

Вечером 24 января на территории станции техобслуживания (СТО) на улице Соколова в Краснодаре произошел взрыв газового баллона. Инцидент случился в двухэтажном административном здании автомастерской.
В результате взрыва обрушилась кровля здания на ориентировочной площади 100 квадратных метров. Пожара, к счастью, не последовало.
По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в результате происшествия пострадали четыре человека. Обстоятельства инцидента и степень тяжести травм уточняются. На месте работают оперативные службы.