В Краснодаре четыре человека пострадали от взрыва газового баллона в автомастерской

«Произошел взрыв газового баллона в административном двухэтажном здании автомастерской с последующим обрушением кровли», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что площадь помещения составила 100 м кв. При этом последующего возгорания конструкции не произошло. Также установлено, что среди пострадавших нет детей.
Ранее в этот день в Тульской области задержали мужчину, который планировал открыть газ в квартире и устроить взрыв в одном из многоквартирных домов в поселке Ленинский. Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.