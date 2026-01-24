Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре четыре человека пострадали от взрыва газового баллона в автомастерской

В Краснодаре четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в административном здании автомастерской. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе славного управления МЧС РФ по области.

Источник: РИА "Новости"

«Произошел взрыв газового баллона в административном двухэтажном здании автомастерской с последующим обрушением кровли», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что площадь помещения составила 100 м кв. При этом последующего возгорания конструкции не произошло. Также установлено, что среди пострадавших нет детей.

Ранее в этот день в Тульской области задержали мужчину, который планировал открыть газ в квартире и устроить взрыв в одном из многоквартирных домов в поселке Ленинский. Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.