В Ростовской области более 200 человек погибли из-за наркотиков

В Ростовской области за год закрыли семь нарколабораторий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове начальник областного ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий на расширенном заседании коллегии озвучил итоги работы за прошлый год. В 2025 было выявлено около пяти тысяч наркопреступлений, из которых 78% относятся к категории тяжких и особо тяжких. Удалось изъят около 2-х тонн запрещенных веществ и закрыть семь нарколабораторий, в которых в месяц готовили от 30 до 100 килограмм запрещенных веществ.

Также полицейские перекрыли больше 30 каналов, через которые в область поступали наркотики.

— Несмотря на принимаемые меры, количество смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами на территории области на протяжении 6 последних лет продолжает оставаться значительным, — сказал Александр Речицкий.

Так, в прошлом году из-за передозировки запрещенными веществами скончались 207 человек, а в позапрошлом — 246.

