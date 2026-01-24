В Ростовской области более 200 человек погибли из-за наркотиков

В Ростове начальник областного ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий на расширенном заседании коллегии озвучил итоги работы за прошлый год. В 2025 было выявлено около пяти тысяч наркопреступлений, из которых 78% относятся к категории тяжких и особо тяжких. Удалось изъят около 2-х тонн запрещенных веществ и закрыть семь нарколабораторий, в которых в месяц готовили от 30 до 100 килограмм запрещенных веществ.