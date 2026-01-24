«Мерзнем с детьми»: власти и жители рассказали о ЧП со светом в Мурманске

Мурманск и Североморск вечером 23 января остались без электроснабжения из-за падения опор ЛЭП. Причиной ЧП, как утверждают в сетевой компании, стали снегопад и шквалистый ветер. На восстановительные работы, по словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, потребуется не менее суток. Подробности — в материале Aif.ru.
Что известно о падении опор ЛЭП в Мурманской области.
В Мурманске и Североморске произошли массовые отключения света из-за повреждения опор линий электропередачи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно», — прокомментировал ситуацию глава региона.
В компании «Россети Северо-Запад» рассказали, что новые опоры ЛЭП доставят из Ленинградской области и Карелии.
Из-за аварийных ситуаций на ЛЭП власти Мурманской области ввели в регионе режим повышенной готовности. Для обеспечения энергией котельных, больниц и объектов водоснабжения в регионе ограничили электроснабжение части потребителей. Чибис призвал жителей Заполярья с пониманием отнестись к временным трудностям и попросил ограничить использование электроприборов и техники.
Причины обрушения опор ЛЭП в Заполярье.
«Россети» назвали причиной ЧП снегопад и шквалистый ветер, а также образование на проводах гололедно-изморозевых отложений. Местный филиал сетевой компании работает в особом режиме. На помощь мурманским энергетикам направили бригады из Карелии и Ленинградской области.
Прокуратура Мурманской области начала проверку после массового отключения энергопотребителей. Региональный Следком завел уголовное дело о халатности. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.
Обстановка в Мурманске и Североморске.
Мэр Мурманска Иван Лебедев рассказал в своем Telegram-канале, что в городе из-за сбоя в электроснабжении временно отключили наружное освещение на улицах и во дворах, приостановлена работа рада спортивных объектов, включая «Авангард», «Сопки. Спорт», «Сопки Озера». Тренировки в спортивных школах отменили.
«При этом крупные объекты областного подчинения продолжают работу», — уточнил Лебедев.
Уличное освещение отключено и в Североморске, корабли Северного флота переведены на автономный режим энергообеспечения. Об этом сообщил глава города Владимир Евменьков.
Энергетики восстановили работу ТЦ-345. Электроэнергия подана на котельную в поселке Сафоново‑1.
«Дети мерзнут, хотят кушать».
На отсутствие электричества и отопления жители Мурманской области жалуются под публикациями губернатора в его Telegram-канале.
«Как можно зимой, в мороз, оставить весь Мурманск, практически, без света? У многих электроплиты: ни разогреть, ни приготовить еду», — делится Надежда.
Многие жители пишут, что не могут ни приготовить еду, ни разогреть, так как в квартирах электроплиты.
«Дети мерзнут, хотят кушать», — пишет Лиана.
«Все понимаю, но как кормить ребёнка. Поголодает не вариант, воды нет», — отмечает Алина.