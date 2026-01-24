«Мерзнем с детьми»: власти и жители рассказали о ЧП со светом в Мурманске

Мурманск и Североморск вечером 23 января остались без электроснабжения из-за падения опор ЛЭП. Причиной ЧП, как утверждают в сетевой компании, стали снегопад и шквалистый ветер. На восстановительные работы, по словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, потребуется не менее суток. Подробности — в материале Aif.ru.