Кадыров поведал об успехах российской разведки в Константиновке

По слова Кадырова, после удара ВС РФ, украинские солдаты понесли невосполнимые потери.
Подразделения разведки 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России пресекли деятельность солдат ВСУ в районе Константиновки. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Населенный пункт Константиновка, ДНР. В работе 78-й мотострелковый полк “Север-Ахмат” МО РФ. Разведка подразделения зафиксировала активность боевиков ВСУ на одном из участков. После подтверждения целей их участь была решена», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Он добавил, что в результате серии мощных, прицельных и скоординированных ударов противник понес невосполнимые потери. Он отметил, что ключевая задача российских военнослужащих — своевременно выявить передвижение противника, после чего, по его словам, ВСУ уже не способны помочь ни бронезащита натовской техники, ни различные укрытия, ни маскировочные костюмы.