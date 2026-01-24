Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров поведал об успехах российской разведки в Константиновке

Подразделения разведки 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России пресекли деятельность солдат ВСУ в районе Константиновки. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По слова Кадырова, после удара ВС РФ, украинские солдаты понесли невосполнимые потери.

Подразделения разведки 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России пресекли деятельность солдат ВСУ в районе Константиновки. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Населенный пункт Константиновка, ДНР. В работе 78-й мотострелковый полк “Север-Ахмат” МО РФ. Разведка подразделения зафиксировала активность боевиков ВСУ на одном из участков. После подтверждения целей их участь была решена», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он добавил, что в результате серии мощных, прицельных и скоординированных ударов противник понес невосполнимые потери. Он отметил, что ключевая задача российских военнослужащих — своевременно выявить передвижение противника, после чего, по его словам, ВСУ уже не способны помочь ни бронезащита натовской техники, ни различные укрытия, ни маскировочные костюмы.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше