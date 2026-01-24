Российские города в Заполярье сутки сидят без света: в чем причина масштабного блэкаута

При этом глава региона призвал жителей ограничить использование электроприборов, чтобы снизить нагрузку на сети. Для устранения последствий аварии к работам привлечены 49 аварийных бригад и 83 единицы техники, работающие в круглосуточном режиме. По словам очевидцев, перебои с электричеством начались вечером 23 января. В ряде районов Мурманска отсутствует освещение, не работают светофоры, наблюдаются проблемы с водоснабжением и отоплением, передает Life.ru. Кроме того, горожане начали в целом задаваться вопросами, почему в городе нет резервной ЛЭП.