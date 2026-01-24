Российские города в Заполярье сутки сидят без света: в чем причина масштабного блэкаута

В Мурманской области горожане остались без света после обрушения ЛЭП.
В Мурманской области произошла масштабная авария на электросетях, оставившая без электроэнергии два крупнейших города региона — Мурманск и Североморск. Причиной чрезвычайной ситуации стало обрушение пяти опор линий электропередачи, которое, по предварительным данным сетевой компании, вызвано сложными погодными условиями. В регионе наблюдались сильный снегопад, шквалистый ветер и заледенение электрических проводов. Как регион переживает ЧП — в материале URA.RU.
Десятки тысяч горожан в морозы остались без света.
Горожане вынуждены минимум сутки жить без света в Мурманской области из-за обрушения ЛЭП.
Отключение электроэнергии затронуло десятки тысяч потребителей, включая жилые дома, объекты инфраструктуры и социальной сферы. В Мурманске было отключено уличное освещение, приостановили работу спортивные комплексы «Авангард» и «Сопки. Спорт», отменены тренировки в спортивных школах, передает 360.ru.
В Североморске для высвобождения энергомощностей также отключили уличный свет и перевели корабли Северного флота на автономный режим энергообеспечения. Нарушения в подаче света привели к сложностям в быту у жителей: многие оказались не в состоянии приготовить пищу, нагреть воду или воспользоваться отоплением, так как в большинстве домов установлены электрические плиты.
Понадобятся сутки на восстановление.
Котельные работают в полном объеме.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис оперативно сообщил, что восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Он отметил, что тепло в дома уже подается, котельные работают стабильно, а ресурсоснабжающие организации находятся в постоянном контакте с управляющими компаниями. Власти организовали пункты обогрева, зарядки телефонов и доступа к кипятку, передает «Национальная служба новостей».
При этом глава региона призвал жителей ограничить использование электроприборов, чтобы снизить нагрузку на сети. Для устранения последствий аварии к работам привлечены 49 аварийных бригад и 83 единицы техники, работающие в круглосуточном режиме. По словам очевидцев, перебои с электричеством начались вечером 23 января. В ряде районов Мурманска отсутствует освещение, не работают светофоры, наблюдаются проблемы с водоснабжением и отоплением, передает Life.ru. Кроме того, горожане начали в целом задаваться вопросами, почему в городе нет резервной ЛЭП.
Глава Североморска Владимир Евменьков, заявил, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. В приоритете — подключение котельных и объектов здравоохранения.
Возбуждено уголовное дело.
Ситуацией немедленно заинтересовались правоохранительные и следственные органы. Следственное управление СК России по Мурманской области возбудило уголовное дело по статье о халатности. По версии следствия, должностные лица сетевой организации не приняли своевременных мер по содержанию ЛЭП в надлежащем состоянии и неоперативно отреагировали на аварийные отключения, что привело к массовым последствиям.
Прокуратура региона также организовала проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.
Энергетики ссылаются на непогоду.
Шквалистый ветер, снегопад и гололед назвали причинами аварии на ЛЭП.
Компания «Россети Северо-Запад», в чьем ведении находятся поврежденные линии, назвала причиной аварии исключительно стихийные явления — шквалистый ветер, снегопад и гололед. В пресс-службе компании заявили, что энергетики работают в круглосуточном режиме и привлекли дополнительные бригады и оборудование из Ленинградской области и Карелии.
Организована доставка новых опор для замены разрушенных. На данный момент удалось восстановить электроснабжение всех котельных, объектов водоснабжения и здравоохранения, а также частично вернуть свет в некоторые районы.