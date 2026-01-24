Раскрыты подробности о женщине, утопившей пятилетнего малыша в Москве

Женщина, подозреваемая в убийстве пятилетнего ребёнка в Москве, страдает психическим расстройством, но она не состояла на учёте. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
«Женщина имеет психическое расстройство, однако на учете не состоит», — рассказал собеседник агентства.
Тело ребёнка со следами утопления было обнаружено 24 января в квартире на юге столицы. Ранее московская прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, мать сама призналась в причинении телесных повреждений сыну.
В отношении женщины будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело об убийстве.