Раскрыты подробности о женщине, утопившей пятилетнего малыша в Москве

Женщина, подозреваемая в убийстве пятилетнего ребёнка в Москве, страдает психическим расстройством, но она не состояла на учёте.

Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«Женщина имеет психическое расстройство, однако на учете не состоит», — рассказал собеседник агентства.

Тело ребёнка со следами утопления было обнаружено 24 января в квартире на юге столицы. Ранее московская прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, мать сама призналась в причинении телесных повреждений сыну.

В отношении женщины будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело об убийстве.