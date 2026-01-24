Людей добивали: в Госдуме заявили о каре для убийц медиков под Херсоном

Бригада скорой помощи из трех человек погибла в Херсонской области в результате атаки дронов ВСУ. В беседе с aif.ru депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник заявил о том, что это преступление будет расследование, а отдавшие приказ об убийстве медиков и исполнившие его понесут наказание.
«Украина уже давным-давно превратилась в террористическое государство, и никаких законов не соблюдает. Убийство врачей, представителей самой гуманной профессии в мире, было совершено целенаправленно. Следствие это покажет. Судя по той информации, которая есть, был не один дрон, а несколько, людей добивали», — сказал он.
По словам Колесника, результаты следствия должны быть не только переданы в суд, но и опубликованы, переданы соответствующим международным организациям.
«Это нужно не только для того, чтобы весь мир знал, но и чтобы это больше не повторялось, чтобы люди гуманной профессии не страдали, тем более так же так жестоко», — подчеркнул парламентарий.
Колесник объяснил, что специальные службы, следственный комитет, прокуратура, федеральная служба безопасности смогут вычислить всех причастных к этому преступлению.
«Там не просто один человек все устроил. Там цепочка: и командование, кто приказ непосредственно на атаку отдавал, и исполнитель должны понести заслуженное наказание. Может быть, что до суда им и не получится добраться, будут наказаны на месте, там, где их застанут. Военный преступник, особенно совершающий такие преступления, вполне может быть уничтожен без суда. Это будет правомерно, потому что с террористами не договариваются, террористов уничтожают», — резюмировал Колесник.
Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, медицинский автомобиль скорой помощи дроны ВСУ атаковали ранним утром на въезде в Голую Пристань. Бригада из трех человек ехала к тяжелобольному.