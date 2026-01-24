Людей добивали: в Госдуме заявили о каре для убийц медиков под Херсоном

«Там не просто один человек все устроил. Там цепочка: и командование, кто приказ непосредственно на атаку отдавал, и исполнитель должны понести заслуженное наказание. Может быть, что до суда им и не получится добраться, будут наказаны на месте, там, где их застанут. Военный преступник, особенно совершающий такие преступления, вполне может быть уничтожен без суда. Это будет правомерно, потому что с террористами не договариваются, террористов уничтожают», — резюмировал Колесник.