Мирошник: Киев осуществляет серию умышленных провокаций в период переговоров

Провокациями Мирошник назвал атаки ВСУ по медбригаде и зданию поликлиники в Херсонской области.
В период переговоров в Абу-Даби украинские военные осуществляют целый ряд преднамеренных провокаций. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, имея в виду атаку по медбригаде в Херсонской области и удар ВСУ по зданию больницы в Каховке.
«Это еще одна атака по медикам в Херсонской области. Очень похоже на серию умышленных провокаций, реализуемых киевским режимом в период переговоров. У Зеленского слова очень сильно отличаются от дел», — написал Мирошник в своем telegram-канале.
Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подразделения ВСУ нанесли удар по санитарному автомобилю, следовавшему к тяжелому пациенту на территории региона. По его словам, в машине находились трое человек, которые после атаки перестали выходить на связь. Впоследствии Сальдо уточнил, что весь состав бригады медицинского автомобиля, пораженного украинским беспилотником, погиб. Сам Мирошник назвал этот случай военным преступлением.