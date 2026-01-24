Мирошник: Киев осуществляет серию умышленных провокаций в период переговоров

Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подразделения ВСУ нанесли удар по санитарному автомобилю, следовавшему к тяжелому пациенту на территории региона. По его словам, в машине находились трое человек, которые после атаки перестали выходить на связь. Впоследствии Сальдо уточнил, что весь состав бригады медицинского автомобиля, пораженного украинским беспилотником, погиб. Сам Мирошник назвал этот случай военным преступлением.