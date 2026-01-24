20-летнюю девушку-судью избили после футбольного матча

После футбольного матча в Аргентине болельщики жестоко избили 20-летнюю судью Викторию Круз. Об этом сообщает Sport Baza.
Инцидент произошёл по окончании матча плей-офф любительской лиги. После финального свистка на девушку-арбитра напали, повалили на землю, схватили за волосы и нанесли несколько ударов по голове.
Во время избиения судья потеряла сознание. Однако врачи в больнице не обнаружили у неё серьёзных травм.
Был также избит футболист, попытавшийся заступиться за арбитра. Игрок был госпитализирован. Полиция разыскивает всех участников нападения.
