20-летнюю девушку-судью избили после футбольного матча

После футбольного матча в Аргентине болельщики жестоко избили 20-летнюю судью Викторию Круз. Об этом сообщает Sport Baza.

Инцидент произошёл по окончании матча плей-офф любительской лиги. После финального свистка на девушку-арбитра напали, повалили на землю, схватили за волосы и нанесли несколько ударов по голове.

Во время избиения судья потеряла сознание. Однако врачи в больнице не обнаружили у неё серьёзных травм.

Был также избит футболист, попытавшийся заступиться за арбитра. Игрок был госпитализирован. Полиция разыскивает всех участников нападения.

