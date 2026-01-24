Ричмонд
Женщина, утопившая ребенка в Москве, страдает психическим заболеванием

Женщина, которая утопила своего ребенка в Москве, страдает психическим заболеванием. Об этом в субботу, 24 января, сообщили правоохранительные органы.

По информации РИА Новости, россиянка не состоит на учете.

Об инциденте стало известно 24 января. В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что женщина утопила своего пятилетнего сына на Братеевской улице на юге Москвы. На допросе 45-летняя мать призналась, что избила своего ребенка.

По данным Telegram-канала Baza, эта женщина уехала из Нижнего Новгорода после дела о педофилии. Журналисты уточнили, что ее дочь обвинила отчима в изнасиловании и попросила 40 миллионов рублей.