Россиянка в США борется за корону «Миссис Мира»

Саляхова поделилась эмоциями от первого дня конкурса, отметив, что это было очень волнительно.
Спортсменка из Казани, обладательница титула «Миссис Европа 2024» Динара Саляхова представила Россию на международном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Мира 2026», который стартовал в Лас‑Вегасе (США). Об этом URA.RU сообщили организаторы конкурса с российской стороны.
«Спортсменка из Казани, обладательница титула “Миссис Европа 2024” Динара Саляхова представляет Россию на “Миссис Мира 2026” (Mrs. World 2026) в Лас-Вегасе (США). Официальная программа главного международного конкурса красоты для замужних женщин стартовала», — сказано в сообщении.
Саляхова сообщила, что ежедневно принимает участие в репетициях финального этапа конкурса. По ее словам, российскую команду в США встретили крайне радушно, и она не отмечает какого-либо напряжения со стороны организаторов и других участниц.
«Конкурс очень масштабный. Сегодня у нас были интервью на английском языке, каждая участница рассказывала о себе и своей стране. Это было очень волнительно», — поделилась эмоциями от первого дня Саляхова.
Саляхова является чемпионкой Татарстана по спортивным бальным танцам, а также обладательницей аналогичного звания в категории «фитнес-бикини». Она состоит в браке, воспитывает двоих сыновей и развивает собственную марку спортивной одежды. Отмечается, что после побед на конкурсах красоты в 2024 году она приняла решение запустить собственный международный проект «Mrs BRICS». Первый финальный этап этого конкурса намечен на 8 марта и пройдет в Казани.
Международный конкурс красоты для замужних женщин «Миссис Мира» проводится с 1984 года. За этот период представительницы России становились победительницами в 2006 и 2009 годах. Как пояснили организаторы, одним из наиболее трудных этапов считается интервью, поскольку на нем финалистки не только рассказывают о себе, но и отвечают на провокационные вопросы членов жюри. В программу финала включены показы в купальниках, национальных костюмах и вечерних платьях.