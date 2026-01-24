Россиянка в США борется за корону «Миссис Мира»

Международный конкурс красоты для замужних женщин «Миссис Мира» проводится с 1984 года. За этот период представительницы России становились победительницами в 2006 и 2009 годах. Как пояснили организаторы, одним из наиболее трудных этапов считается интервью, поскольку на нем финалистки не только рассказывают о себе, но и отвечают на провокационные вопросы членов жюри. В программу финала включены показы в купальниках, национальных костюмах и вечерних платьях.