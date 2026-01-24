Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Курской и Белгородской областями сбили девять дронов ВСУ

Российские силы ПВО сбили девять украинских беспилотников самолётного типа в течение дня 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, пять аппаратов были уничтожены над Белгородской областью, а четыре — над Курской. Все БПЛА были сбиты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали из-за атак ВСУ в Запорожской области. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, среди них есть подросток.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше