Над Курской и Белгородской областями сбили девять дронов ВСУ

Согласно сообщению ведомства, пять аппаратов были уничтожены над Белгородской областью, а четыре — над Курской. Все БПЛА были сбиты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали из-за атак ВСУ в Запорожской области. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, среди них есть подросток.
