Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У нас убирают снег»: Россиянка сняла, как самосвал эпично уронил фонарный столб на легковушку

В Сертолово Ленинградской области водитель самосвала, убирая снег, случайно повалил фонарный столб на припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в телеграм-канале «Сертолово онлайн», прикрепив видео с места происшествия.

Источник: Life.ru

Водитель самосвала раздавил Lada фонарным столбом. Видео © Telegram/ Сертолово онлайн.

На кадрах видно, что самосвал двигался задним ходом и задел кузовом железобетонный столб. Столб переломился и придавил крышу автомобиля Lada в районе водительского и пассажирского мест. После столкновения водитель вышел из кабины, чтобы осмотреть последствия.

«У нас убирают снег. Посмотрите, как работает техника», — сказала девушка за кадром, после чего грузовик снёс фонарный столб.

Ранее Life.ru писал, что в российских регионах предложили создать народные дружины против снега. Непогода прошлась по России, оставив за собой горы снега и настоящий коммунальный коллапс в отдельных частях страны. Например, на Камчатке до сих пор ликвидируют последствия сильнейшего шторма, с которым, очевидно, не справляются коммунальные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.