«У нас убирают снег»: Россиянка сняла, как самосвал эпично уронил фонарный столб на легковушку

Ранее Life.ru писал, что в российских регионах предложили создать народные дружины против снега. Непогода прошлась по России, оставив за собой горы снега и настоящий коммунальный коллапс в отдельных частях страны. Например, на Камчатке до сих пор ликвидируют последствия сильнейшего шторма, с которым, очевидно, не справляются коммунальные службы.