«У нас убирают снег»: Россиянка сняла, как самосвал эпично уронил фонарный столб на легковушку

Водитель самосвала раздавил Lada фонарным столбом. Видео © Telegram/ Сертолово онлайн.
На кадрах видно, что самосвал двигался задним ходом и задел кузовом железобетонный столб. Столб переломился и придавил крышу автомобиля Lada в районе водительского и пассажирского мест. После столкновения водитель вышел из кабины, чтобы осмотреть последствия.
«У нас убирают снег. Посмотрите, как работает техника», — сказала девушка за кадром, после чего грузовик снёс фонарный столб.
Ранее Life.ru писал, что в российских регионах предложили создать народные дружины против снега. Непогода прошлась по России, оставив за собой горы снега и настоящий коммунальный коллапс в отдельных частях страны. Например, на Камчатке до сих пор ликвидируют последствия сильнейшего шторма, с которым, очевидно, не справляются коммунальные службы.
