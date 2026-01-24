The Metro: в Индии распространяется неизлечимый вирус

В Индии большинство случаев передачи происходит через летучих мышей. У человека вирус может проявляться в виде бессимптомной инфекции или острых респираторных заболеваний. Симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле. В тяжелых случаях инфекция может привести к воспалению головного мозга и коме в течение двух суток.