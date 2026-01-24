The Metro: в Индии распространяется неизлечимый вирус

В Индии органы здравоохранения сообщили о вспышке вируса Нипах, который обладает «эпидемическим потенциалом» и не имеет ни вакцины, ни эффективного лечения. Об этом сообщает издание The Metro.
По информации газеты, в стране зарегистрировано пять подтвержденных случаев заболевания. На этой неделе вирусом заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения. Сообщается, что медсестра, находящаяся в коме, могла заразиться во время ухода за пациентом с тяжелыми респираторными заболеваниями.
Власти проверили 180 человек, которые контактировали с заболевшими, 20 из них были помещены на карантин для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Вирус Нипах может передаваться как от животных к людям, так и от человека к человеку.
В Индии большинство случаев передачи происходит через летучих мышей. У человека вирус может проявляться в виде бессимптомной инфекции или острых респираторных заболеваний. Симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле. В тяжелых случаях инфекция может привести к воспалению головного мозга и коме в течение двух суток.
Всемирная организация здравоохранения классифицировала вирус Нипах как приоритетный патоген, обладающий высоким потенциалом для возникновения эпидемии.
