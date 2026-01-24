Власти Херсонской области окажут помощь родным медиков, убитых дроном ВСУ

«Соболезную родным, близким, коллективу несломленной больницы. Помощь окажем и родным, и больнице — работаем над этим», — написал он в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что все погибшие оставались преданными своему профессиональному долгу и не покидали город, несмотря на постоянные обстрелы. Омбудсмен отметил, что в течение последнего месяца несколько машин Алёшковской ЦРБ уже становились мишенями украинских обстрелов.
Георгиев акцентировал, что защита медицинского персонала и санитарного транспорта чётко гарантирована международным гуманитарным правом, в частности Женевскими конвенциями. Он заявил, что эти нормы не соблюдаются киевским режимом и его сторонниками, а преступники, терроризирующие мирное население, понесут суровое наказание.
Напомним, что ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Херсонской области. На въезде в населённый пункт Голая Пристань противник атаковал специализированный транспорт Алешковской больницы. В результате прямого попадания машина скорой помощи получила значительные повреждения. Все члены медицинской бригады, находившиеся в автомобиле, погибли.
