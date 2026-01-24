Ричмонд
Власти Херсонской области окажут помощь родным медиков, убитых дроном ВСУ

Власти Херсонской области окажут необходимую поддержку родственникам погибших сотрудников Алёшковской центральной районной больницы. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

«Соболезную родным, близким, коллективу несломленной больницы. Помощь окажем и родным, и больнице — работаем над этим», — написал он в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что все погибшие оставались преданными своему профессиональному долгу и не покидали город, несмотря на постоянные обстрелы. Омбудсмен отметил, что в течение последнего месяца несколько машин Алёшковской ЦРБ уже становились мишенями украинских обстрелов.

Георгиев акцентировал, что защита медицинского персонала и санитарного транспорта чётко гарантирована международным гуманитарным правом, в частности Женевскими конвенциями. Он заявил, что эти нормы не соблюдаются киевским режимом и его сторонниками, а преступники, терроризирующие мирное население, понесут суровое наказание.

Напомним, что ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Херсонской области. На въезде в населённый пункт Голая Пристань противник атаковал специализированный транспорт Алешковской больницы. В результате прямого попадания машина скорой помощи получила значительные повреждения. Все члены медицинской бригады, находившиеся в автомобиле, погибли.

