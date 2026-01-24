Агент погранслужбы США застрелил вооруженного мужчину в Миннеаполисе

Агент пограничной службы США застрелил «вооружённого мужчину» в Миннеаполисе, убийство попало на видео. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Министерство внутренней безопасности (DHS), комментируя случившееся, указало, что подозреваемый был вооружён. В дальнейшем найденное у мужчины оружие было изъято федеральными властями.
Стрельба произошла около 9 утра в субботу возле магазина Glam Doll Donuts на пересечении 26-й улицы и проспекта Николлет.
Daily Mail утверждает, что на видео попало, как сотрудники погранслужбы борются с мужчиной. Затем один из правоохранителей несколько раз выстрелил в него.
Это третья стрельба в Миннеаполисе с участием федеральных агентов за последние несколько недель. 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину. Еще через неделю был ранен мужчина.