Агент погранслужбы США застрелил вооруженного мужчину в Миннеаполисе

Убийство вооруженного мужчины сотрудником погранслужбы США в Миннеаполисе попало на видео.

Источник: Аргументы и факты

Агент пограничной службы США застрелил «вооружённого мужчину» в Миннеаполисе, убийство попало на видео. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Министерство внутренней безопасности (DHS), комментируя случившееся, указало, что подозреваемый был вооружён. В дальнейшем найденное у мужчины оружие было изъято федеральными властями.

Стрельба произошла около 9 утра в субботу возле магазина Glam Doll Donuts на пересечении 26-й улицы и проспекта Николлет.

Daily Mail утверждает, что на видео попало, как сотрудники погранслужбы борются с мужчиной. Затем один из правоохранителей несколько раз выстрелил в него.

Это третья стрельба в Миннеаполисе с участием федеральных агентов за последние несколько недель. 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину. Еще через неделю был ранен мужчина.

