Трамп захватил венесуэльскую нефть и желает поиметь с нее триллионы: что известно о новых планах США

Согласно данным агентства Bloomberg, США уже ведут активные переговоры не только с Chevron, но и с крупнейшими сервисными компаниями, включая SLB Ltd., Baker Hughes Co. и Halliburton Co. Цель — разработать план быстрого и относительно дешевого восстановления добычи, который обошелся бы значительно меньше, чем оценка в 100 миллиардов долларов на полную реконструкцию отрасли. Отвечая на вопросы о продолжительности американского контроля, Трамп заявил, что он продлится «гораздо дольше года», но не стал называть точных сроков.