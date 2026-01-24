Трамп захватил венесуэльскую нефть и желает поиметь с нее триллионы: что известно о новых планах США

США начали продажу венесуэльской нефти.
Администрация президента США Дональда Трампа официально объявила о начале продаж венесуэльской нефти на мировом рынке. Как заявило Министерство энергетики страны, эти операции осуществляются в интересах США, самой Венесуэлы и союзников Вашингтона. Помимо этого, Трамп признался, что при захвате венесуэльских танкеров также была захвачена вся нефть. Как сейчас Штаты контролируют нефть чужой страны и как распределяются доходы — в материале URA.RU.
Трамп подтвердил изъятие нефти с захваченных танкеров.
Лично президент Дональд Трамп в интервью New York Post раскрыл подробности, подтвердив факт изъятия крупной партии нефти. Он заявил, что нефть была вывезена с семи ранее захваченных танкеров, которые теперь пусты. «Мы забираем нефть», — сказал американский лидер, отметив, что сырье уже направляется на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне.
Трамп надеется получать триллионы с Венесуэлы.
Дональд Трамп признался, что США начали открыто продавать венесуэльскую нефть.
В своих заявлениях Трамп также ясно дал понять, что США взяли под прямой контроль всю нефтяную индустрию страны. «Мы управляем нефтью Венесуэлы. Венесуэла получит что-то, что-то получим мы», — заявил он.
При этом американский президент пообещал, что в страну вскоре придут крупные международные нефтяные компании, такие как Chevron, которые смогут быстро нарастить добычу. По его словам, это позволит Венесуэле зарабатывать на нефти больше, чем когда-либо прежде. Трамп также выразил уверенность, что Штаты получат от контроля над венесуэльскими ресурсами «сотни миллиардов или триллионы долларов».
И ставит ей условия.
Венесуэле американцы поставили условие — разорвать все партнерские отношения с Россией.
Согласно данным агентства Bloomberg, США уже ведут активные переговоры не только с Chevron, но и с крупнейшими сервисными компаниями, включая SLB Ltd., Baker Hughes Co. и Halliburton Co. Цель — разработать план быстрого и относительно дешевого восстановления добычи, который обошелся бы значительно меньше, чем оценка в 100 миллиардов долларов на полную реконструкцию отрасли. Отвечая на вопросы о продолжительности американского контроля, Трамп заявил, что он продлится «гораздо дольше года», но не стал называть точных сроков.
Инициатива предполагает срочный ремонт и замену устаревшего оборудования, что может позволить в краткосрочной перспективе увеличить добычу на сотни тысяч баррелей в сутки. Одновременно, как сообщает телеканал ABC, Вашингтон требует от новых властей Венесуэлы разрыва сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Министр энергетики США Крис Райт прямо заявил, что страна не желает видеть «значимую роль» Москвы и Тегерана в Каракасе.
«Секретное оружие»: новые подробности захвата Мадуро.
В том же интервью New York Post Трамп раскрыл некоторые детали операции по задержанию президента Николаса Мадуро 3 января. По словам Трампа, решающую роль сыграло применение нового «секретного оружия дезориентирующего действия», которое он назвал «Дезориентатор».
Трамп признался, что США использовали особое оружие при захвате Николаса Мадуро.
Это оружие, характеристики которого не раскрываются, вывело из строя системы противовоздушной обороны и радиолокационные установки, что позволило американским вертолетам беспрепятственно войти в воздушное пространство Каракаса. Один из охранников Мадуро, чьи слова приводит издание, подтвердил, что все системы внезапно отключились без объяснения причин.
Также в интернете всплыли аудиозаписи с переговоров в Венесуэле после военной операции США. В ходе них действующая глава Венесуэлы Делси Родригес заявила, что американские военные во время операции по захвату Мадуро угрожали убить ее, а также самого Мадуро, его жену и других высокопоставленных лиц, включая министра иностранных дел Хорхе Арреаса и министра внутренних дел Диосдадо Кабельо в случае отказа сотрудничать.