Российские туристы застряли на Кубе из-за неисправного самолета

Сотни туристов застрели на Кубе из-за неисправности самолёта авиакомпании Conviasa. Об этом пишет Shot.
Рейс из Петербурга в Варадеро сначала был перенесён на сутки, а затем ещё на один день. Пассажирам объяснили задержку поломкой воздушного судна.
Туристы, опасаясь, что ремонт может затянуться на несколько дней, планируют подать коллективную жалобу.
Этот самолёт авиакомпании Conviasa уже снимали с рейсов в конце февраля 2025 года, но в сентябре его вернули в эксплуатацию.
