Медведев жестко раскритиковал Европу после слов Зеленского

Медведев прокомментировал слова Зеленского про европейских партнеров.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского с критикой в адрес Европы, заявил, что это не первый случай, когда европейские «импотенты» демонстрируют беспомощность. Ранее, по его словам, они терпели унижения от своих американских «хозяев», а теперь — от «отсталого пасынка» с Украины.
«Разнос, который европейцы получили от неблагодарной нарко-свиньи (Зеленского — прим. URA.RU), назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», — указал Медведев в соцсети Х.
URA.RU уже рассказывало, что Зеленский обрушился с обвинениями в адрес своих партнеров из Европы. Он отметил их недостаточную решительность и отсутствие активных действий. Соответствующее заявление он сделал, выступая на форуме в Давосе.