Медведев жестко раскритиковал Европу после слов Зеленского

«Разнос, который европейцы получили от неблагодарной нарко-свиньи (Зеленского — прим. URA.RU), назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», — указал Медведев в соцсети Х.