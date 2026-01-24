ВСУ ударили по медикам в Херсоне сразу после переговоров: главное об СВО за 24 января

Центральными темами повестки стали территориальный вопрос, гарантии безопасности и обсуждение так называемого «энергетического перемирия». Последнее предполагало бы взаимный отказ от атак на энергетическую инфраструктуру. Несмотря на сохранение фундаментальных разногласий, прежде всего по вопросу о статусе Донбасса, стороны дали осторожно позитивную оценку самому факту возобновления диалога. Было заявлено о готовности продолжить консультации, при этом Россия подтвердила свою открытость к работе на площадке в Стамбуле.