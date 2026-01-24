ВСУ ударили по медикам в Херсоне сразу после переговоров: главное об СВО за 24 января

ВСУ ударили по больнице в Херсонской области, погибла медицинская бригада.
Прямо во время закрытых трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые многими оценивались как шаг к деэскалации, ВСУ нанесли удар по гражданскому объекту. Атаке подверглась поликлиника в Каховке Херсонской области, что российские власти квалифицировали как военное преступление. Главное о спецоперации на Украине на 24 января — в материале URA.RU.
Как прошли первые трехсторонние переговоры с 2022 года.
В столице Объединенных Арабских Эмиратов завершились двухдневные закрытые переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Этот диалог стал первым прямым трехсторонним контактом такого уровня с начала СВО. Делегацию России возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, в состав также вошёл опытный переговорщик, генерал-лейтенант Александр Зорин, известный по работе над капитуляцией гарнизона «Азовстали».
Центральными темами повестки стали территориальный вопрос, гарантии безопасности и обсуждение так называемого «энергетического перемирия». Последнее предполагало бы взаимный отказ от атак на энергетическую инфраструктуру. Несмотря на сохранение фундаментальных разногласий, прежде всего по вопросу о статусе Донбасса, стороны дали осторожно позитивную оценку самому факту возобновления диалога. Было заявлено о готовности продолжить консультации, при этом Россия подтвердила свою открытость к работе на площадке в Стамбуле.
Военное преступление: ВСУ ударили по больнице в Херссоне и медикам.
После того, как переговоры в Абу-Даби завершились, стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили по зданию поликлиники в Каховке Херсонской области. Кроме того, беспилотником был атакован санитарный автомобиль Алешкинской больницы, следовавший к тяжелобольному пациенту. В результате погибла вся медицинская бригада из трех человек.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что это событие необходимо квалифицировать как военное преступление. Он подчеркнул, что инцидент произошел в момент проведения мирных переговоров, что, по его мнению, демонстрирует двойственную позицию Киева, стремящегося к миру лишь на словах.
Оперативная обстановка на фронте: высокие потери ВСУ.
На фоне дипломатических консультаций боевые действия на линии соприкосновения не прекращались. Министерство обороны России сообщило о высоких потерях ВСУ за сутки, которые составили порядка 1305 военнослужащих на всех направлениях. Наиболее напряжённая ситуация сохранялась в зоне ответственности группировки «Центр», где, по данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 445 человек.
Активность украинских беспилотников также остается высокой. Системы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 75 БПЛА над территориями приграничных регионов России. Большинство из них было сбито над Ростовской и Белгородской областями.