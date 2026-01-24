Ричмонд
Врач Мясников предупредил россиян о мошенниках, использующих его дипфейк

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о мошенниках, использующих искусственный интеллект для обмана россиян под его именем.

Источник: Аргументы и факты

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о мошенниках, которые с помощью искусственного интеллекта обманывают россиян, выдавая себя за него. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Доктор опубликовал скриншот ролика, в котором человек, похожий на него, ведет разговор.

«В соцсетях появилось видео на 20 минут. Все выглядит правдоподобно, но… это не я. Ни разу не я», — подчеркнул Мясников.

Он отметил, что мошенники становятся все более изощренными и призвал людей быть осторожными. Врач напомнил, что он никогда не просит денег и подписаться на свой канал.

Ранее сообщалось, что аферисты начали отправлять россиянам на электронную почту дипфейки федеральных чиновников, которые обещают «дополнительные выплаты» и увеличение зарплаты.