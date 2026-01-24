Ричмонд
В Уфе на подземной парковке гипермаркета сгорела «Лада Калина»

На подземной парковке «Ленты» в Уфе потушили внезапно загоревшуюся «Калину».

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 24 января на подземной парковке гипермаркета «Лента» на улице Сипайловская в Уфе загорелась «Лада Калина». Прибывшие на место сотрудники МЧС по Башкирии незамедлительно прибыли на место происшествия и оперативно потушили машину.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, пожарные ликвидировали возгорание и не позволили огню перекинуться на соседние автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших.

— Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

