В Уфе на подземной парковке гипермаркета сгорела «Лада Калина»

Поздним вечером 24 января на подземной парковке гипермаркета «Лента» на улице Сипайловская в Уфе загорелась «Лада Калина». Прибывшие на место сотрудники МЧС по Башкирии незамедлительно прибыли на место происшествия и оперативно потушили машину.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, пожарные ликвидировали возгорание и не позволили огню перекинуться на соседние автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших.
— Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
