Грузовик насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Грузовик сбил пешехода на Инженерной улице на северо-востоке Москвы. От полученных травм он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Об этом в субботу, 24 января, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.
— Водитель грузового автомобиля совершил наезд на пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте, — заявил источник.
По информации агентства, авария произошла в районе дома 20, корпуса 1 на Инженерной улице.
23 января в Ставрополье в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Инцидент произошел в селе Татарка Шпаковского округа. Столкнулись два легковых автомобиля.