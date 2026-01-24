Грузовик насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Грузовик сбил пешехода на Инженерной улице на северо-востоке Москвы. От полученных травм он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Об этом в субботу, 24 января, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.