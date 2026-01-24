Ричмонд
МВБ: агент ICE застрелил мужчину в Миннеаполисе в целях самообороны

Застреливший вооруженного мужчину в Миннеаполисе офицер опасался за свою жизнь.

Источник: Аргументы и факты

Офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в вооруженного мужчину в целях самообороны. Об этом сообщили в министерстве внутренней безопасности США в соцсети Х*.

Там отметили, что правоохранители проводили в Миннеаполисе операцию против нелегалов. Человек, в которого выстрелил офицер, подошел к нему с девятимиллиметровым полуавтоматическим пистолетом.

В ведомстве добавили, что офицеры пытались отобрать оружие у мужчины, однако тот оказал сопротивление.

«Опасаясь за свою жизнь и за жизнь и безопасность коллег-офицеров, агент выстрелил из соображений самозащиты», — подчеркнули в министерстве внутренней безопасности.

Пострадавший скончался на месте.

Ранее стало известно, что офицер погранслужбы трижды выстрелил в грудь вооруженному мужчине в Миннеаполисе.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

