МВБ: агент ICE застрелил мужчину в Миннеаполисе в целях самообороны

Офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в вооруженного мужчину в целях самообороны. Об этом сообщили в министерстве внутренней безопасности США в соцсети Х*.
Там отметили, что правоохранители проводили в Миннеаполисе операцию против нелегалов. Человек, в которого выстрелил офицер, подошел к нему с девятимиллиметровым полуавтоматическим пистолетом.
В ведомстве добавили, что офицеры пытались отобрать оружие у мужчины, однако тот оказал сопротивление.
«Опасаясь за свою жизнь и за жизнь и безопасность коллег-офицеров, агент выстрелил из соображений самозащиты», — подчеркнули в министерстве внутренней безопасности.
Пострадавший скончался на месте.
Ранее стало известно, что офицер погранслужбы трижды выстрелил в грудь вооруженному мужчине в Миннеаполисе.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.