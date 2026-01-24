Чибис: в Мурманской области удалось избежать разморозки сотен домов

Чибис отметил, что продолжается монтаж временных конструкций для восстановления электроснабжения. Он поблагодарил коллег из соседних регионов за помощь в ликвидации последствий аварии и организации доставки опор. Первые опоры из Карелии уже прибыли, также ожидаются поставки из Ленинградской области.