Чибис: в Мурманской области удалось избежать разморозки сотен домов

В Мурманской области власти и энергетики смогли избежать разморозки сотен жилых домов после аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор области Андрей Чибис.
По его словам, были успешно запитаны все котельные, объекты водоснабжения и медицинские учреждения. Однако временно сохраняются ограничения в электроснабжении для части потребителей, включая многоквартирные дома, магазины, аптеки и городское освещение. Это вынужденная мера.
Чибис отметил, что продолжается монтаж временных конструкций для восстановления электроснабжения. Он поблагодарил коллег из соседних регионов за помощь в ликвидации последствий аварии и организации доставки опор. Первые опоры из Карелии уже прибыли, также ожидаются поставки из Ленинградской области.
Все аварийные и оперативные службы, включая энергетиков и сотрудников управляющих компаний, работают в усиленном режиме.
Напомним, что вечером 23 января Мурманск и Североморск оказались без электричества из-за падения опор линии электропередачи (ЛЭП). По информации сетевой компании, причиной инцидента стали сильный снегопад и порывистый ветер.