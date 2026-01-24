Число пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область увеличилось до четырёх

Это уже не первый инцидент за сегодня, связанный с атаками беспилотников. Ранее в результате двух атак беспилотников на гражданские автомобили в Васильевском муниципальном округе Запорожской области пострадали три человека. В первом инциденте на автомобильной дороге ранения получили подросток 2011 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Позднее на дороге того же округа произошла вторая атака, целью которой стал ещё один гражданский автомобиль. В этом случае осколочные ранения мягких тканей получил мужчина 1965 года рождения.