В Мурманскую область из Карелии привезли опоры ЛЭП на замену повреждённым

Напомним, что в Мурманской области из-за скачка напряжения, вызванного сложными погодными условиями, был введён режим повышенной готовности. По факту произошедшего следственные органы уже возбудили уголовное дело. По предварительным данным следствия, 23 января 2026 года бездействие должностных лиц одной из сетевых организаций привело к критическому падению напряжения в сетях. Местных жителей попросили, по возможности, не пользоваться электроникой.