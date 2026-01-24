В Мурманскую область из Карелии привезли опоры ЛЭП на замену повреждённым

Первые опоры ЛЭП прибыли из Карелии. Видео © VK/ Россети Северо-Запад.
«Материалы к месту работ можно привезти только на вездеходах. Доставляли весь день. Готовимся к монтажу опоры», — рассказали в компании.
Напомним, что в Мурманской области из-за скачка напряжения, вызванного сложными погодными условиями, был введён режим повышенной готовности. По факту произошедшего следственные органы уже возбудили уголовное дело. По предварительным данным следствия, 23 января 2026 года бездействие должностных лиц одной из сетевых организаций привело к критическому падению напряжения в сетях. Местных жителей попросили, по возможности, не пользоваться электроникой.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.