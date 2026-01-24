Россиянка из скуки выдумала труп в доме и убеждала полицию, что он ушел сам

Кроме того, в 2025 году россиянка 10 раз привлекалась к ответственности за ложный вызов. Так, в мае она рассказала полиции, что знакомый взял у нее 300 тысяч рублей, на следующий день у нее «украли» уже 400 тысяч рублей. В августе она сообщила, что в деревне торгуют водкой, но кто именно — она не знает.