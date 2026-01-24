Россиянка из скуки выдумала труп в доме и убеждала полицию, что он ушел сам

В ноябре прошлого года 43-летняя безработная жительница Тотемского района Вологодской области позвонила в полицию и сообщила, что у нее в комнате находится труп мужчины со следами побоев. Однако это оказалось «шуткой», и за ложный вызов россиянку оштрафовали на 1,3 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
Прибывшие по вызову правоохранители не обнаружили тело, но обратили внимание, что женщина была пьяна.
— До вашего приезда труп ушел в неизвестном направлении, — сказала она сотрудникам полиции.
Женщина пояснила, что пока употребляла спиртное ей стало скучно и таким образом она хотела развлечься.
Кроме того, в 2025 году россиянка 10 раз привлекалась к ответственности за ложный вызов. Так, в мае она рассказала полиции, что знакомый взял у нее 300 тысяч рублей, на следующий день у нее «украли» уже 400 тысяч рублей. В августе она сообщила, что в деревне торгуют водкой, но кто именно — она не знает.
— В ноябре вызывала полицию шесть раз: соседка «украла» картины и одежду, знакомый выбивает стекла в ее доме, мужчина «похитил» бутылку водки, соседка обвиняет в убийстве. А затем и вовсе представилась фамилией односельчанки и сообщила, что ее избивает опекун, — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что во всех этих случаях она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Другой похожий случай произошел в Узбекистане. Пьяный мужчина позвонил в ГУ МВД Ташкента и попросил принять заявление на президента США Дональда Трампа из-за похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако вместо этого жителю Узбекистана назначили штраф в размере 1,23 миллиона сумов (примерно восемь тысяч рублей). Позже он признался, что не помнит смысла обращения в правоохранительные органы.
