После рейда по «Перекрёсткам» в Петербурге 375 мигрантов доставлены в участки

Ранее в Липецкой области поймали организатора миграции, который за деньги устраивал иностранцам фиктивные браки для легального проживания в России. По данным следствия, 53-летний мужчина, ранее сам получивший гражданство, нашёл двух местных жительниц. Они согласились за деньги формально выходить замуж за приезжих. Через эти мнимые браки трое иностранцев, включая родного брата организатора, смогли незаконно получить разрешение на проживание или российский паспорт.