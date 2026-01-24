После рейда по «Перекрёсткам» в Петербурге 375 мигрантов доставлены в участки. Видео © Telegram / Петербургская полиция.
«Мероприятия направлены на проверку соблюдения законности пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, трудоустроенных в сети ретейлера», — уточнили в ведомстве.
В ходе проверки распределительного центра инспекции подверглись 87 единиц автотранспорта и 380 граждан. 95 иностранцев доставлены в территориальный отдел полиции, где на них были составлены административные протоколы.
В ходе рейдов по магазинам «Перекрёсток» полиция проверила 570 человек, 280 из них доставлены в участки. В отношении выявленных нарушителей будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.
Ранее в Липецкой области поймали организатора миграции, который за деньги устраивал иностранцам фиктивные браки для легального проживания в России. По данным следствия, 53-летний мужчина, ранее сам получивший гражданство, нашёл двух местных жительниц. Они согласились за деньги формально выходить замуж за приезжих. Через эти мнимые браки трое иностранцев, включая родного брата организатора, смогли незаконно получить разрешение на проживание или российский паспорт.
