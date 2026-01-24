Ричмонд
В Ростовской области 13 террористических преступлений совершили подростки

В Ростовской области стало меньше ложных сообщений о терроризме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в пятницу, 23 января, состоялось расширенное заседание областной коллегии ГУ МВД, на которой были озвучены итоги работы за минувший год. Как сообщил главный полицейский Дона, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, в 2025-ом западные спецслужбы активно вовлекали дончан в совершение террористических преступлений — поджогов, нападений на военные объекты, диверсионных актов на объектах транспорта.

— Как правило, зарубежные спецслужбы, используя методы социальной инженерии, телефонные звонки и интернет-коммуникации, — пояснил главный полицейский Дона.

В прошлом году было совершено 37 преступлений террористического характера. 19 из них произошли на объектах транспорта. Также были зафиксированы 13 преступлений с участием несовершеннолетних.

— Исполнители по всем фактам установлены и задержаны, в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности, — сказал Александр Речицкий.

При этом количество зарегистрированных преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма, сократилось более чем на 14%.

