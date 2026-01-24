В Ростовской области 13 террористических преступлений совершили подростки

В Ростове-на-Дону в пятницу, 23 января, состоялось расширенное заседание областной коллегии ГУ МВД, на которой были озвучены итоги работы за минувший год. Как сообщил главный полицейский Дона, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, в 2025-ом западные спецслужбы активно вовлекали дончан в совершение террористических преступлений — поджогов, нападений на военные объекты, диверсионных актов на объектах транспорта.