Крупнейшая в США мобильная буровая установка рухнула на Аляске

Инцидент случился во время транспортировки установки по льду замёрзшего озера. Конструкция под названием Doyon 26, весившая около пяти тонн, неожиданно накренилась, а затем рухнула на бок. После падения платформа разломилась на части. К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал.