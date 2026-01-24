Крупнейшая в США мобильная буровая установка рухнула на Аляске

Падение буровой установки. Видео © X / MattJR76.
Инцидент случился во время транспортировки установки по льду замёрзшего озера. Конструкция под названием Doyon 26, весившая около пяти тонн, неожиданно накренилась, а затем рухнула на бок. После падения платформа разломилась на части. К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал.
Как пишут местные СМИ, эта передвижная платформа была крупнейшей в Северной Америке и была способна бурить скважины глубиной больше 10 километров.
Ранее российские учёные сделали в холодных водах Русской Арктики открытие нового вида волн. Они достигают в высоту 20 метров. По словам океанологов, этот феномен оказывает существенное влияние на морскую среду. Из-за таких волн в 2021 году у берегов Индонезии затонула подводная лодка — её просто унесло на запредельную глубину.
