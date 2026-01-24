В США около 12 тысячи авиарейсов отменили из-за снежной бури

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Примерно 12 тысяч авиарейсов отменены в США на этих выходных из-за снежной бури, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Около 12 тысяч рейсов в разных уголках США, которые должны были вылететь в выходные, были отменены», — пишет агентство.
По данным агентства, более 40% населения США, около 140 миллионов человек, оказались в зоне действия предупреждения о шторме — от штата Нью-Мексико до северо-восточного побережья.
Более 112 тысяч случаев отключения электричества зафиксировано в США по состоянию на утро субботы, в том числе 55 тысяч в Техасе, более 13 тысяч — в Луизиане и более 11 тысяч — в Нью-Мексико.
Ранее телеканал ABC сообщал, что по меньшей мере 18 штатов США объявили чрезвычайное положение на фоне надвигающегося шторма.