Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США около 12 тысячи авиарейсов отменили из-за снежной бури

В США около 12 тысячи авиарейсов отменили на выходных из-за снежной бури.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Примерно 12 тысяч авиарейсов отменены в США на этих выходных из-за снежной бури, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Около 12 тысяч рейсов в разных уголках США, которые должны были вылететь в выходные, были отменены», — пишет агентство.

По данным агентства, более 40% населения США, около 140 миллионов человек, оказались в зоне действия предупреждения о шторме — от штата Нью-Мексико до северо-восточного побережья.

Более 112 тысяч случаев отключения электричества зафиксировано в США по состоянию на утро субботы, в том числе 55 тысяч в Техасе, более 13 тысяч — в Луизиане и более 11 тысяч — в Нью-Мексико.

Ранее телеканал ABC сообщал, что по меньшей мере 18 штатов США объявили чрезвычайное положение на фоне надвигающегося шторма.