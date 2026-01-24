Украинские войска нанесли удар по автомобилю волонтеров, который доставлял гуманитарную помощь в Васильевский реабилитационный центр для крупных хищников в Запорожской области. Об этом сообщила глава Васильевского округа Наталья Романиченко в своём Telegram-канале.
Романиченко отметила, что ВСУ атаковали волонтерскую организацию «Крылья Победы». По её словам, в последнее время ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили в Запорожской области, особенно те, которые занимаются доставкой продуктов и гуманитарной помощи.
Романиченко добавила, что ранее реабилитационный центр существовал за счет собственных доходов, но теперь испытывает значительные трудности и остро нуждается в поддержке. Несмотря на близость зоны спецоперации, волонтёры продолжают приезжать и помогать нуждающимся.
Кроме того, Романиченко подчеркнула, что ВСУ целенаправленно атакуют мирных жителей, так как у них нет реальных успехов на СВО, и им нужно отчитываться о достижениях своим европейским кураторам.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи Алешковской больницы, в результате чего погибли все три медика, находившиеся в автомобиле.