Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ обстреляли автомобиль волонтеров с гумпомощью зоопарку в Васильевке

Украинские войска атаковали автомобиль волонтеров, который доставлял гуманитарную помощь в зоопарк.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска нанесли удар по автомобилю волонтеров, который доставлял гуманитарную помощь в Васильевский реабилитационный центр для крупных хищников в Запорожской области. Об этом сообщила глава Васильевского округа Наталья Романиченко в своём Telegram-канале.

Романиченко отметила, что ВСУ атаковали волонтерскую организацию «Крылья Победы». По её словам, в последнее время ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили в Запорожской области, особенно те, которые занимаются доставкой продуктов и гуманитарной помощи.

Романиченко добавила, что ранее реабилитационный центр существовал за счет собственных доходов, но теперь испытывает значительные трудности и остро нуждается в поддержке. Несмотря на близость зоны спецоперации, волонтёры продолжают приезжать и помогать нуждающимся.

Кроме того, Романиченко подчеркнула, что ВСУ целенаправленно атакуют мирных жителей, так как у них нет реальных успехов на СВО, и им нужно отчитываться о достижениях своим европейским кураторам.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи Алешковской больницы, в результате чего погибли все три медика, находившиеся в автомобиле.