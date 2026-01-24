Гладков сообщил о массированном обстреле Белгорода

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Белгород подвергся самому массированному обстрелу, предположительно, из HIMARS, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Предварительно, пострадавших нет. Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места», — написал в Telegram-канале.
В результате обстрела загорелась хозпостройка, также после падения обломков в одном из дворов города вспыхнул пожар.
Комментируя произошедшее, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник отметил, что киевский режим создает соответствующий фон переговорам в Абу-Даби.
Ранее сегодня киевские боевики атаковали скорую, направлявшуюся к тяжелобольному пациенту, в Херсонской области. Вся бригада из трех человек погибла.
В этот же день в ОАЭ завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, нацеленные на урегулирование украинского конфликта. Они проходили в закрытом формате и касались, в частности, нерешенных вопросов мирного плана США.