Полиция и Росгвардия устроили массовые рейды против мигрантов в Петербурге

Полиция и Росгвардия проводят масштабные рейды в супермаркетах в Санкт-Петербурге и области. Об этом сообщает Baza.
По данным канала, для привлечения по административным статьям уже доставлены около 600 человек. Официальной причиной операций названа проверка соблюдения миграционного законодательства.
Работа распределительного центра популярной сети супермаркетов под Петербургом парализована: из-за проверок не могут разгрузиться более сотни фур.
Как предполагает Baza, рейды могут быть связаны с недавним инцидентом в одном из магазинов, где охранники задушили 24-летнего покупателя, заподозрив его в краже. Охранники были приезжими, один из них скрылся в Узбекистане.
