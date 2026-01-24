Оперштаб Белгорода сообщил о самом массированном обстреле города

Оперативный штаб Белгорода сообщил, что 24 января город подвергся самому массированному обстрелу. По предварительным данным, никто не пострадал.
— Произошел самый массированный обстрел города Белгорода. Предварительно, пострадавших нет, — говорится в Telegram-канале штаба.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, обстрел производился «Хаймерсами» (ракетная система залпового огня HIMARS американского производства — прим. «ВМ»).
— Есть повреждения объектов энергетики. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места, — отметил он.
Гладков также добавил, что в результате обстрела загорелась хозпостройка. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют очаг возгорания. Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание в одном из дворов города.
— В Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах повреждены кровли, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее в селе Нечаевка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона погибла женщина. Еще один мужчина получил осколочное ранение бедра и термический ожог правой кисти, после чего обратился за помощью к медикам, но госпитализацию отказался проходить.