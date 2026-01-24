Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманской области рассказали о работе котельных после аварии на ЛЭП

В Мурманской области котельные работаю штатно после аварии на ЛЭП.

Источник: © РИА Новости

МУРМАНСК, 24 янв — РИА Новости. Котельные в Мурманской области работают штатно после аварии, вызванной повреждением на ЛЭП, сообщил оперштаб региона.

«В настоящее время электроснабжение на источниках теплоснабжения полностью восстановлено, котельные работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все коммунальные службы и предприятия работают над устранением последствий аварии на линиях «Россетей». На АО «Мурманэнергосбыт» введён режим повышенной готовности. В период аварии использовались резервные источники питания, что позволило сохранить работу котельных и тепловых пунктов.

Свою помощь жителям, оставшимся без электричества, предлагают местные учреждения культуры, спорта, досуга, предприниматели. Развернуты пункты обогрева и зарядки телефонов.

Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность».