В Мурманской области рассказали о работе котельных после аварии на ЛЭП

Отмечается, что все коммунальные службы и предприятия работают над устранением последствий аварии на линиях «Россетей». На АО «Мурманэнергосбыт» введён режим повышенной готовности. В период аварии использовались резервные источники питания, что позволило сохранить работу котельных и тепловых пунктов.