ВСУ нанесли самый массированный обстрел Белгорода «Хаймерсами»

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников самолётного типа над Курской и Белгородской областями. Пять из них были сбиты над Белгородской областью, четыре — над Курской областью. Уничтожения произошли в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.