ВСУ нанесли самый массированный обстрел Белгорода «Хаймерсами»

«По нашей информации — самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, “Хаймерсами”. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из дворов города также возник пожар из-за падения обломков. В Белгородском округе, в селе Таврово, повреждены кровли двух частных домов. Оперативные службы и дежурные бригады работают на местах происшествий. Губернатор пообещал оперативно информировать население о развитии ситуации.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников самолётного типа над Курской и Белгородской областями. Пять из них были сбиты над Белгородской областью, четыре — над Курской областью. Уничтожения произошли в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.