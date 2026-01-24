Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли самый массированный обстрел Белгорода «Хаймерсами»

Город Белгород подвергся самому массированному обстрелу за всё время проведения специальной военной операции, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительно, удар был нанесён с помощью ракет HIMARS.

Источник: Life.ru

«По нашей информации — самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, “Хаймерсами”. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из дворов города также возник пожар из-за падения обломков. В Белгородском округе, в селе Таврово, повреждены кровли двух частных домов. Оперативные службы и дежурные бригады работают на местах происшествий. Губернатор пообещал оперативно информировать население о развитии ситуации.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотников самолётного типа над Курской и Белгородской областями. Пять из них были сбиты над Белгородской областью, четыре — над Курской областью. Уничтожения произошли в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.